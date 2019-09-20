Пермь, , 09:45 — REGNUM В Пермском крае завершились работы по расчистке русла реки Большой Мотовилихи, её притока Малой Мотовилихи и Мотовилихинского пруда. Извлечено 45 тыс. кубометров донных отложений, 55 тонн покрышек и более 100 тонн мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Работы по очистке водных объектов велись в течение года. Финансирование осуществлялось в рамках национального проекта «Экология». На мероприятия выделялось 11,3 млн рублей.

В минприроды региона подчеркнули, что донные отложения в ложе пруда копились 19 лет. Значительная часть работ выполнялась вручную с помощью бензопилы и топора.

Решение об очистке водных объектов было принято из-за того, что процесс самоочищения рек понизился до критического уровня и возник экологический дисбаланс. Стоит отметить, последний раз водоём чистили в 2000 году.