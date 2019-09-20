Биробиджан, , 09:54 — REGNUM Несмотря на солнечную погоду, в Биробиджане сохраняется критический уровень воды в реках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Еврейской автономной области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, гидрологическая обстановка остаётся сложной. В городе работает шесть оценочных комиссий, которые обследуют подтопленные участки и фиксируют факты ограничения жизнедеятельности. К настоящему времени от населения принято 869 заявлений о признании граждан пострадавшими от стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области военные закончили дезинфекцию территорий, пострадавших от паводка, где сошла вода.