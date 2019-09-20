Грозный, , 09:44 — REGNUM При тушении пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд-Парк» в Грозном спасали не только людей, но и животных. Все обитатели контактного зоопарка спасены. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Настоящим героизмом является спасение обитателей уголка, в котором находились кролики, черепахи, шиншиллы, попугаи и другие животные и птицы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, из-за того, что живой уголок расположен на четвёртом этаже «Гранд-Парка», пожарным пришлось рисковать своими жизнями для спасения животных.

Напомним, пожар в ТЦ на проспекте Ахмата Кадырова в столице Чечни произошел вечером 19 сентября. Огонь распространился на площади более 700 кв. м. Пожарным удалось потушить пламя к 22:10.

Читайте также: Ликвидация открытого горения объявлена в ТЦ в Грозном, пострадавших нет