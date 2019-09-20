Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Технической сбой в движении поездов произошел утром 20 сентября в южной части первой (красной) линии Петербургского метрополитена. Он привел к тому, что поезда следовали с увеличенным интервалом, а на платформах скопились толпы пассажиров.

О проблемах на станциях рассказывали в соцсетях очевидцы. В то же время в северной части красной ветки движение поездов шло в обычном режиме.

В метрополитене объяснили сбой на первой линии неисправностью одного из светофорных объектов. Ее уже устранили, но для восстановления штатного режима движения поездов потребуется некоторое время.