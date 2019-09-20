Москва, , 09:39 — REGNUM Группа исследования костных и метаболических эффектов микрогравитации Института медико-биологических проблем РАН проводит набор добровольцев, которые помогут создать новое оборудование для Международной космической станции. Об этом говорится на странице института Вконтакте.

«ИМБП РАН приглашает принять участие в популяционном исследовании тела человека. Цель — создание нового оборудования для использования на борту МКС», — сообщили в институте.

Отмечается, что исследование безопасно и проводиться бесплатно. По результатам эксперимента его участникам будет предоставлена информация о составе тела (жировая, костная и мышечная масса), а также данные относительно плотности костей. Для участия в отборе приглашаются участники в возрасте 20−60 лет, с ростом менее 193 см и весом менее 110 кг.

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