Москва, , 09:32 — REGNUM Законопроект о горячем питании детей предусматривает нормирование. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Для того, чтобы на всей территории страны школьники гарантировано были обеспечены полноценным питанием, мы вводим обязательное нормирование обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, в том числе в школах и детских садах, а также предусматриваем, что обеспечение питанием детей устанавливается в СанПинах. При этом органы региональной власти могут обеспечивать питанием детей в размере выше норм, установленных в СанПинах», — сказала Яровая.

По ее мнению, дополнительная форма общественного контроля и участия родителей должна быть обеспечена через обязательное размещение рациона и меню питания, а также информации о том, как организовано питание в детском саду или школе на сайтах образовательных учреждений.

«Родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребёнка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания», — сказала Яровая.

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