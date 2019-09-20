Алма-Ата, Казахстан, , 09:26 — REGNUM От службы отстранен глава управления местной полицейской службы департамента полиции Алма-Атинской области Марат Куштыбаев, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Руководитель отстранен на время проведения служебного расследования по факту размещения в сети аудиозаписи, на которой звучит критика в адрес подчиненных с использованием ненормативной лексики. Авторы публикации утверждают, что на записи звучит голос Куштыбаева.

Напомним, в июле 2019 года в отставку подал заместитель министра внутренних дел, генерал-майор Махамбет Абисатов. В сети была опубликована аудиозапись, на которой в нецензурных выражениях критикуется деятельность департамента полиции Актюбинской области.