Нью-Дели, , 09:35 — REGNUM Недоедание и плохое качество питания остается причиной 68% случаев смертей среди индийских детей в возрасте младше 5 лет. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на исследование Индийского совета по медицинским исследованиям (ИСМИ).

Специалисты ИСМИ подчеркнули, что главным фактором высокой смертности среди индийских младенцев является их низкий вес при рождении: более 21% новорожденных в Индии весят гораздо меньше нормы. Впоследствии у таких детей, как правило, наблюдается задержка в развитии и истощение.

В то же время опасения врачей вызывает также тенденция к увеличению числа детей, страдающих избыточным весом и ожирением. Сообщается, что темпы прироста детского населения Индии с данным недугом превышают 5% в год. В 2017 году избыточный вес был диагностирован у 12% индийских детей.