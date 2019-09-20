Калуга, , 12:24 — REGNUM В Калужской области представителей казачьих организаций привлекут к профилактике наркомании среди молодёжи, сообщили 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Региональная антинаркотическая комиссия предложила казачьим дружинам помимо охраны общественного порядка также проводить мероприятия по выявлению и ликвидации незаконных посевов наркосодержащих растений, оказывать помощь в реабилитации лиц, ранее употреблявших наркотики, и вести профилактическую работу с молодежью по противодействию наркомании.

За первое полугодие 2019 года стационарное лечение от наркомании в специализированном медицинском учреждении Калужской области прошли 157 человек. Общее число наркопотребителей, вовлеченных в прохождение программ реабилитации и ресоциализации, за шесть месяцев составило 364 человека, число закончивших реабилитацию — 74 человека. Доля наркотического пути передачи ВИЧ-инфекции в регионе выросла с 14% в 2012 году до 28% в 2018 году. За все время регистрации наркотическим путем заразились 1183 человека (33,3% от общего числа выявленных).