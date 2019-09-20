Майкоп, , 09:36 — REGNUM Руководство Адыгеи планирует развивать иппотерапию для детей — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Для этого власти региона планируют закупить для республиканской спортшколы по конному спорту новых лошадей и привлекать волонтеров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

На сегодняшний день в спортшколе по олимпийским видам конного спорта обучаются около 130 детей. Здесь также ведется оздоровительная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Накануне, 19 сентября, школу поселил глава Адыгеи Мурат Кумпилов и побеседовал с волонтерами, которые помогают в проведении занятий детей из адаптивной группы. Он поблагодарил ребят за неравнодушие и активную гражданскую позицию и подчеркнул, что такая деятельность воспитывает в молодежи лучшие моральные качества.

«Консолидация усилий власти и общества, активное участие жителей республики во всех созидательных процессах — одна из главных основ развития Адыгеи. Ваше участие в добровольческом движении говорит об умении сопереживать, заботиться о ближних», — отметил глава региона.

Мурат Кумпилов во время встречи дал ряд поручений по поддержке добровольчества вице-премьеру республики Наталье Широковой. Так, запланировано увеличить число именных премий для вовлеченных в эту работу студентов и школьников, поощрять активистов, а также усилить работу по грантовой поддержке добровольческих организаций.

По итогам посещения спортшколы глава Адыгеи также поручил ускорить работу по подготовке проектно-сметной документации и включению проекта реконструкции школы в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ». Соответствующая договорённость между Кумпиловым и министром спорта России Павлом Колобковым была достигнута в апреле текущего года.