Лондон, , 09:16 — REGNUM Опубликован новый трейлер предстоящей глобальной стратегии Total War Saga: TROY. Ролик был выложен 19 сентября на YouTube-канале Game Clips And Tips.

В видео геймерам рассказывается про кампанию игры, релиз которой, как ожидается, состоится в 2020 году. В основу Total War Saga: TROY легли ключевые события Троянской войны.

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Total War — это серия стратегических игр британской компании Creative Assembly. Самая первая игра серии Shogun: Total War вышла в 2000 году.

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