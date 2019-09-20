Майдугури, Нигерия, , 09:06 — REGNUM Армия Нигерии запретила деятельность международной благотворительной организации, которую она обвинила в оказании помощи боевикам «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке страны. Об этом сообщает ВВС Africa.

В заявлении военных говорится, что Action Against Hunger снабжает повстанцев-исламистов едой и наркотиками.

Неправительственная организация опровергла это утверждение, отметив, что солдаты закрыли его офис в Майдугури, в четверг, 19 сентября, без предварительного уведомления или объяснения причин.

«Это решение… ставит под угрозу помощь, которую Action Against Hunger предоставляет наиболее уязвимым людям в штате Борно, Action Against Hunger немедленно прекращает предоставление помощи миллионам жителей Майдугури, Монгуно и Дамасаке», — информационное агентство Reuters процитировало заявление организации.

Журналисты агентства подчеркнули, что утверждение армии серьезно. Это первый случай, когда военные напрямую обвинили благотворительную организацию в нарушении безопасности и саботаже контртеррористических операций армии в регионе.

Боевики «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение 10 лет вели подрывную деятельность в северо-восточной части Нигерии, что также затронуло соседние страны — Чад, Нигер и Камерун. Десятки тысяч мирных жителей были убиты, и более двух миллионов покинули свои дома из-за конфликта.