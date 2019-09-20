Сеул, , 08:55 — REGNUM Уровень одобрения деятельности южнокорейского президента Мун Чжэ Ина сократился на 3%, до 40%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Gallup Korea.

Известно, что это самый низкий показатель с момента инаугурации президента.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 17 по 19 сентября, уровень неодобрения также увеличился на 4%, до 53%, еще 7% опрошенных воздержались от ответа.

Известно, что среди причин положительной оценки респонденты отметили, активную внешнюю политику, стремление к реформам, расширение социальной политики и улучшение отношений с КНДР, а среди отрицательных — кадровые перестановки, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, односторонность политики.

Кроме того, уровень поддержки Современной демократической партии также сократился на 1,3%, до 38,2%. С другой стороны, оппозиционную партию «Свободная Корея» поддерживают 24%, Партию справедливости — 7%, Партию патриотов Кореи — 1%, Партию за демократию и мир — 0,4%.