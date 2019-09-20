Барнаул, , 08:38 — REGNUM Алтае-Саянская горная страна стала предметом исследования возможностей трансграничного сотрудничества. Как пояснил в своей статье, опубликованной международным научным журналом «Вопросы предпринимательства и устойчивого развития» декан географического факультета опорного Алтайского государственного университета, доктор географических наук Александр Дунец, речь идёт о территории в центре Азии, занимающей западную часть Южно-Сибирских гор, в которые входят Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саяны.

По мнению учёного, Россия, Казахстан, Монголия и Китай заинтересованны в сотрудничестве в рамках данного горного региона.

«Я в своей работе, кроме прочих моментов, рассматриваю и вопросы туристского сотрудничества, когда, например, один туристический маршрут предусматривает посещение территорий сразу нескольких стран, что является важным этапом на пути к трансграничному сотрудничеству соседних государств и способствует устойчивому развитию в горном регионе. В этом и заключается актуальность моего исследования», — пояснил учёный.

В своей статье он доказывает, что трансграничное сотрудничество сглаживает отрицательные последствия существования государственных границ и способствует развитию приграничных районов.

Напомним, по итогам 2018 года Алтайский край и Республика Алтай вошли в ТОП самых популярных туристических городов и регионов России. Согласно рейтингу, составленному налитическим агентством ТурСтат, Алтайский край за год посетили 2,2 миллиона туристов (+3% по сравнению с 2017 годом), а Республику Алтай — 2,11 млн (+3%).

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