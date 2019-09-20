Москва, , 08:23 — REGNUM В Москве утром 20 сентября температура воздуха понизилась до 3,2 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

В Московской области температура опустилась ещё ниже — до 1 градуса выше нуля. Также над регионом наблюдались очаги тумана.

Днём в Москве воздух прогреется от 8 до 10 градусов тепла, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, его скорость не превысит 9 м/с.

При этом в выходные дни в Москве ожидается понижение температур. 20 и 21 сентября в столице будет «ещё не очень холодно» — до 12 градусов тепла, ожидаются небольшие дожди. 22 сентября, в воскресенье, в Москве похолодает до 8 градусов.

«К дождям станет примешиваться снег», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в воскресенье поток холодного воздуха усилится, и с вероятностью более 50% жители центра страны увидят первые снежинки.

В начал следующей недели воздух начнёт понемногу прогреваться.