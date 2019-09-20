Москва, , 08:16 — REGNUM Министерство обороны России разработало новые правила призыва в армию, согласно которым военкоматы будут заводить учетные карточки не только на молодых людей, зарегистрированных в их районе, но и на фактически проживающих. Об этом 20 сентября сообщают «Известия».

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Отмечается, таким образом Минобороны прикроет основной способ уклонения от службы в армии, а также даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

По словам источников издания, соответствующие поправки вступят в силу в конце 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 сентября изменились правила призыва в армию, призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы. Новые правила призыва распространяются на студентов очной формы обучения, обладателей ученой степени, а также на родных братьев или сыновей погибших на службе военных.

Отметим, что в 2019 году в России наблюдается сокращение числа лиц, уклоняющихся от прохождения срочной военной службы

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