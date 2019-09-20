Москва, , 08:15 — REGNUM В московских аэропортах 34 авиарейса задержали и отменили, сообщает 20 сентября онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписания».

Самолет confused_me

По данным на 8:10, больше всего сбоев в расписании у столичного аэропорта «Домодедово». Там задержали десять рейсов, ещё семь отменили. Во «Внуково» 12 рейсов задержали, отменили один. В «Шереметьево», где накануне открылась третья взлётно-посадочная полоса, задержали четыре рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, «Шереметьево» стал первым в России аэропортом с тремя ВПП. Если раньше пропускная способность аэропорта составляла 65 взлетно-посадочных операций в час, теперь она выросла до 90.

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