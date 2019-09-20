Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акмату (администрации) Восточно-Казахстанской области рассмотреть вопрос финансирования моста через Бухтарминское водохранилище. Об этом глава государства заявил 20 сентября на своей странице в Twitter.

Токаев обратил внимание на статью в газете «Егмен Казахстан», которая подняла проблему паромной переправы через водохранилище. В частности, из двух паромов один сломался в начале августа, что привело к многочасовым ожиданиям жителей Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

Отметим, ранее глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что для решения проблемы переправы через Бухтарминское водохранилище будет создана специальная комиссия.