Канск, Красноярский край, , 08:08 — REGNUM В 20 км от города Канска Красноярского края на автомобильной трассе 19 сентября прошла акция протеста. Несколько человек на протяжении нескольких минут без остановки двигались по пешеходному переходу, остановив оживлённое движение.

Остановившимся водителям участники акции протеста давали листовки с информацией о трёхлетнем Захаре З., который страдает редким заболеванием — синдромом Вискотта-Олдрича.

Как передаёт издание «Красноярские новости», люди также выразили возмущение тем, что краевая власть отказалась помочь родителям мальчика с дорогостоящим лечением в заграничной клинике, при этом тратя «десятки миллионов бюджетных средств на собственный пиар».

Напомним, синдром Вискотта-Олдрича — это наследственная патология, обусловленная дефицитом особого белка, который обеспечивает взаимодействие между клетками крови. Заболевание вызывает нарушения в иммунной системе, из-за чего организм не может противостоять бактериям, вирусам и грибковому заражению. Носителем мутированного гена являются женщины, но болеют СВО только представители мужского пола.