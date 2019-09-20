Москва, , 07:58 — REGNUM В Московском зоопарке более 150 детёнышей появились на свет за тёплые месяцы 2019 года. Об этом сообщает 20 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Тигрёнок

«В этом году, с марта по август, в зоопарке родилось более 150 детенышей. Сейчас наши специалисты тщательно следят за самочувствием и общим состоянием каждого из них», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По её словам, весенне-летний сезон является важнейшей порой в жизни обитателей зоопарка, поскольку именно в это время они обзаводятся потомством.

Лидерами по рождаемости среди копытных стали дагестанские туры — десять детёнышей. Шесть козлят появилось у винторогих козлов. Семь птенцов появилось у красных и розовых фламинго.