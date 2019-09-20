Хараре, , 07:55 — REGNUM На складах в Зимбабве сгнила продовольственная помощь общей стоимостью в сотни тысяч долларов США. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление местных СМИ.

Продукты, включая муку, бобы и кукурузу, были пожертвованы жителям Зимбабве, когда на юг Африки в начале этого года обрушился разрушительный циклон «Идай».

Однако большая часть пожертвованных продуктов так и не дошла до жертв стихийного бедствия, и с тех пор срок ее хранения истек, сообщает государственная газета Herald.

Не ясно, почему пожертвования так и не были переданы, сообщают журналисты. Сотрудники СМИ попытались посетить склады во вторник, 17 сентября, и обнаружили, что они были заперты.

«Я считаю, что это проблема неэффективного управления со стороны ответственных лиц», — заявил The Herald местный политик Джошуа Сакко.

Напомним, что 14 марта циклон «Идай» обрушился на береговую линию Мозамбика и стал причиной огромных разрушений и массовой гибели людей. ООН заявляет, что 1,7 миллионачеловек в Мозамбике стали жертвами стихии, еще 920 000 человек пострадали в Малави, и многие тысячи — в Зимбабве.

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