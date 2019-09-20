Благовещенск, , 07:52 — REGNUM Социальные объекты и жилые дома Благовещенска предполагается подключить к теплу в первый день октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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1 октября тепло появится в системе отопления, если в регионе не произойдёт резкого похолодания. Если температура понизится, энергетики готовы дать тепло на несколько дней раньше — для этого практически уже всё готово, осталось завершить ряд мероприятий по ремонту ТЭЦ и теплосетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Смоленск пришли заморозки, но до начала отопительного сезона ещё далеко — власти не спешат объявлять о его начале.