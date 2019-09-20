Москва, , 07:42 — REGNUM Жители Москвы совершают еженедельно более одного миллиона поездок на полуэкспрессных маршрутах автобусов. Об этом 20 сентября сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

«Это почти на 40 тысяч поездок в неделю больше, чем в сентябре прошлого года», — говорится в сообщении.

Особенность поездок заключается в меньшем количестве остановок. Автобус производит высадку и посадку только в наиболее востребованных у пассажиров местах — у транспортных узлов или соцучреждений. Это позволяет сократить время в пути до 10 минут.

Всего в Москве действуют 14 полуэкспрессных маршрутов автобусов.