Монровия, , 07:48 — REGNUM Президент Либерии Джордж Веа объявил четверг, 19 сентября, национальным днем траура после пожара в школе-интернате. Об этом сообщает ВВС Africa.

В результате пожара в среду, 18 сентября, погибли по меньшей мере 27 человек, многие из которых были детьми.

«Это чрезвычайно сложный момент не только для семей погибших, но и для нас всех как нации», — говорится в заявлении президента.

Он добавил: «Мы должны объединяться как в хорошие, так и в трудные времена».

Считается, что пожар вспыхнул рано утром, когда ученики Коранической школы спали в здании общежития рядом с их мечетью. Представитель полиции Мозес Картер заявил агентству AFP, что причиной возгорания могла быть неисправность проводки, однако он отказался исключить возможность поджога.

Расследование причин пожара продолжаются.

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