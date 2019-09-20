Москва, , 07:28 — REGNUM Ряд российских профессиональных праздников, введенных еще в СССР, могут быть отменены в рамках так называемой регуляторной гильотины. Об этом сообщает 20 сентября «Коммерсантъ».

Нормативные акты, вводящие эти праздники, могут быть признаны утратившими силу. Это, в частности, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота, введенные соответствующими постановлениями в 1936, 1967 и 1933 годах.

Такие праздники активно отмечают в профильных отраслях, к ним приурочены массовые мероприятия и спортивные соревнования. Так, в РЖД отметили, что безусловно заинтересованы в сохранении профессионального праздника, закрепленного в коллективном договоре.

Перечни попадающих под отмену актов будут дорабатываться, постановление правительства с конкретным списком теряющих силу документов должно начать действовать с 1 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, реформа контрольно-надзорной деятельности — «регуляторная гильотина» — призвана отменить надзорные требования к бизнесу, которые не были пересмотрены или актуализированы.

Читайте также: Отмене подвергнутся более 20 тыс. нормативных актов СССР и РСФСР

А также: Силуанов призвал ускорить введение мер регуляторной гильотины