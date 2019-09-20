Омск, , 07:28 — REGNUM В Омской области, согласно прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября местами ожидается опасное погодное явление — очень сильный ветер порывами 21−26 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Ураган

В связи с непогодой возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за шквалистого ветра с дождём в Омской области 19 сентября в 23:40 по местному времени произошли технологические нарушения на линиях электропередачи в нескольких районах.

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