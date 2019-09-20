Оренбург, , 07:00 — REGNUM Накануне приезда Путина в Оренбург горожане в соцсетях отмечали активные работы по благоустройству города. В частности, указывалось на дорожные работы даже в дождливую погоду. Так, Нежинскому шоссе, которое ведет из аэропорта в город и, как считают оренбуржцы, находится в хорошем состоянии, «придали еще больше блеска».

Между тем улица Донгузская уже неделю простаивает со срезанным верхним слоем дорожного полотна. Водители радовались приезду президента, заметив, что Донгузскую решили отремонтировать. Автовладельцы рассчитывали, что дорогу приведут в порядок оперативно, в надежде, что именно по этой трассе главу государства повезут на Донгузский полигон. Однако надежды оказались напрасными. Владимир Путин уже в Оренбурге, в дорога — «голая». Оренбуржцы делают вывод, что президента доставят на военный полигон на воздушном транспорте. Тем более что погода 20 сентября благоприятная.

Напомним, поздно вечером 19 сентября в Оренбург прибыл Владимир Путин. Он планирует наблюдать за ходом международных военных учений на Донгузском полигоне. Как ожидается, на полигоне состоится двусторонняя встреча главы Российского государства с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.