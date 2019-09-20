Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге завершился этап конкурса «Славим человека труда!» по медицинским специальностям. Он прошёл на базе Свердловского областного медицинского колледжа, сообщили в департаменте информационной политики региона корреспонденту ИА REGNUM.

Конкурс проходил в течение двух дней в два этапа: теоретический экзамен и практические навыки. Его победителями стали фельдшер фельдшерско-акушерского пункта деревни Рассоха Белоярской центральной районной больницы и медицинская сестра из Камышловской центральной районной больницы.

Отметим, что победители конкурса получат денежный приз в размере 55 тыс. рублей, а также благодарность от главы Свердловской области. Не останутся без наград и финалисты конкурса: за второе место предусмотрено вознаграждение в размере 45 тыс. рублей, за третье — 30 тыс. рублей.