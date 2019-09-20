Владивосток, , 06:04 — REGNUM В восьми регионах Дальнего Востока военные провели учения с боевой стрельбой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Более 15 тысяч военнослужащих на полигонах в Приамурье, Приморье, Камчатке, Забайкалье, Бурятии, Сахалине, Еврейской автономной области и Хабаровском крае приняли участие в комплексной тренировке по управлению огнём и провели боевые стрельбы.

В учениях были задействованы артиллерийские системы «Гвоздика», «Акация», «Мста-С», «Гиацинт», системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Торнадо-Г», миномёты «Тюльпан» и «Сани», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», «Корнет» и «Конкурс», также боевую стрельбу выполнили экипажи танков Т-72Б3 и Т-80БВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начались стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» в которых примет участие свыше 128 тысяч военных из 8 стран.