Тюмень, 20 сентября 2019, 05:49 — REGNUM В Тюмени 22 сентября будет закрыто автомобильное движение на пути к аэропорту «Рощино». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Движение по участку дороги «Аэропорт — Тюмень» перекроют с 8:00 до 18:00 часов по местному времени в связи с установкой рамной конструкции у пешеходного перехода в районе Государственного аграрного университета.
Проезд к аэропорту и обратно в Тюмень можно будет осуществить через улицу Владимира Полякова.
Пассажиров и водителей просят заблаговременно выезжать по заданному маршруту.
Отмечается, что работы проводятся с целью повышения безопасности для пешеходов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».