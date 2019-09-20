Владивосток, , 05:27 — REGNUM Распоряжением правительства России «Роснефть» определена единственным поставщиком топочного мазута в Приморский край для «Примтеплоэнерго» до 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для прохождения отопительного сезона 2019 — 2020 годов «Примтеплоэнерго» всего потребуется 238 тыс. тонн мазута, 700 тыс. тонн угля и 4 тыс. тонн дизельного топлива.

Для начала отопительного сезона на предприятии создан запас угля в размере 107 тыс. тонн, что составляет 90% от норматива, ещё 42 тыс. тонн угля будут отгружены до конца сентября, мазута в наличии 52,1 тыс. тонн или 110% от нормы и дизельного топлива — 1,6 тыс. тонн или 165% от необходимого объёма.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад «Примтеплоэнерго» переживало сложную экономическую ситуацию: долг перед ДЭК составлял более 165 млн рублей и это грозило срывом отопительного сезона.