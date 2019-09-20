Буэнос-Айрес, 20 сентября 2019, 04:29 — REGNUM Запросы об экстрадиции четырёх граждан России направлены в Аргентину, сообщил журналистам Алексей Захаров, заместитель российского генпрокурора, в Буэнос-Айресе.
В преддверии 24-й конференции Международной ассоциации прокуроров Захаров отметил, что Аргентина пока, в течение последних трёх лет, не выдала Москве российских граждан.
«У аргентинской стороны на рассмотрении сейчас четыре наших запроса», — сказал Захаров.
Речь идёт о фигурантах уголовных дел, возбуждённых по экономическим преступлениям.
Напомним, Москва и Буэнос-Айрес пять лет назад заключили договор о взаимной правовой помощи и выдаче. В этой сфере ожидается подписание двухлетней программы сотрудничества.