Буэнос-Айрес, , 04:29 — REGNUM Запросы об экстрадиции четырёх граждан России направлены в Аргентину, сообщил журналистам Алексей Захаров, заместитель российского генпрокурора, в Буэнос-Айресе.

В преддверии 24-й конференции Международной ассоциации прокуроров Захаров отметил, что Аргентина пока, в течение последних трёх лет, не выдала Москве российских граждан.

«У аргентинской стороны на рассмотрении сейчас четыре наших запроса», — сказал Захаров.

Речь идёт о фигурантах уголовных дел, возбуждённых по экономическим преступлениям.

Напомним, Москва и Буэнос-Айрес пять лет назад заключили договор о взаимной правовой помощи и выдаче. В этой сфере ожидается подписание двухлетней программы сотрудничества.