Уфа, , 04:10 — REGNUM Более десяти с половиной тысяч жителей Башкирии лишены электричества из-за урагана сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что отключение электроэнергии произошло в 158 населённых пунктах региона, но к вечеру удалось частично восстановить электроснабжение, и сейчас свет отключен в 79 населённых пунктах, где проживают 10 тысяч 630 человек.

Напомним, массовое отключение электроэнергии в Башкирии вызвано шквалистым ветром. В регионе отмечается массовое падение деревьев, рекламных щитов, срывы кровли.

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