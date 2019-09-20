Тюкалинск , , 03:07 — REGNUM В Тюкалинском районе Омской области в тот же день восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за повреждения на подстанции «Тюкалинская». Об этом ИА REGNUM сообщили в энергохолдинге «Россети Сибирь».

Специалисты Омского филиала приступили к вводу в работу оборудования подстанции 19 сентября в 18:40 по местному времени. В 21:05 электроснабжение района и города Тюкалинска было восстановлено.

Всего в аварийно-восстановительных работах приняли участие 60 человек в составе 16 бригад. Применялось 30 единиц техники и 92 резервных источника.

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Как сообщало ИА REGNUM, нарушение электроснабжения произошло в 04:00 по местному времени 19 сентября и, по данным правительства Омской области, коснулось 14 населённых пунктов, 11 социально-значимых объектов, трёх котельных, трёх объектов водоснабжения. В Тюкалинском районе в связи с этим ввели режим ЧС.

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