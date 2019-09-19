Кострома, , 23:59 — REGNUM В трех школах Костромской области, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, до конца 2019 года переоснастят учебные мастерские и кабинеты социально-бытовой ориентировки на 12 млн рублей, — сообщает пресс-служба губернатора региона.

В коррекционных учебных заведениях должны появиться швейные машинки, оверлоки, кухонные плиты, поварские столы, переплётные машины и печатное оборудование, сельскохозяйственный инвентарь. Дидактические материалы, оборудование для специальных занятий с детьми также поступит в кабинеты педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, работающих в этих школах.

В списке учебных заведений — «счастливчиков», где пройдет модернизация, три из десяти коррекционных школ области. Это Шарьинская школа-интернат, школа-интернат Костромской области для детей с нарушением речи и опорно-двигательного аппарата и школа № 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в них обучается более 500 ребят от 7 до 18 лет.