Кострома, , 23:51 — REGNUM В Костромской области проходит конкурс «Женщина-предприниматель», — сообщает ТРК «Русь»

Участниц — 34. Это и молодые бизнес-леди, и многодетные мамы, и опытные предприниматели. Первый этап — заочный — прошел летом. Жюри оценивало портфолио из визиток деловых костромичек, презентации, бизнес-планы.

На очереди очная встреча с членами оценочной комиссии. 10 известных костромских бизнесменов и топ-менеджеров выберут лучших в 7 номинациях. Судьбу приза зрительских симпатий решат костррмичи интернет-голосованием.

Организаторы конкурса — администрация региона и областное Агентство инвестиций и развития предпринимательства.

«Мы будем оценивать темпы роста выручки, зарплаты, количество созданных рабочих мест, участие в благотворительных и социальных проектах. В отличие от многочисленных коммерческих конкурсов, этот конкурс именно государственный. У нас очень профессиональное, компетентное жюри, независимое», — уточнила директор Агентства инвестиций и развития предпринимательства Костромской области Наталья Михалевская.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Женщина предприниматель-2019» состоится в Костроме 4 октября.