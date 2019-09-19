Ижевск, , 21:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в открытии юношеского технопарка «Академия «Калашников». В мероприятии также приняли участие глава Удмуртии Александр Бречалов, президент ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, и. о. генерального директора группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов, руководитель Академии «Калашников» Альфия Коньшина, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

В ходе посещения юношеского технопарка «Академия «Калашников» Kremlin.ru

Тарасов отметил символичность открытия центра дополнительного образования по актуальным и востребованным инженерным направлениям именно в День оружейника. На площадках технопарка дети смогут найти свой путь в будущее.

«Сегодня важно формировать новое поколение креативных изобретателей, многие из которых придут на работу на площадки ГК «Калашников», — заключил представитель концерна.

Глава Удмуртии напомнил, что соглашение о создании технопарка было подписано в 2017 году с федеральной сетью детских технопарков «Кванториум» и АО «Концерн «Калашников».

»Академия станет центром притяжения талантливой молодёжи и школьников. Для этого созданы все предпосылки, имеется обширная ресурсная база. В рамках национального проекта «Образование» совместно с региональным центром одарённых детей, оснащены две лаборатории Академии», — сказал глава республики и добавил, что в дальнейшем планируется развивать систему профобразования школьников на данной площадке.

Академия начала прием детей по пяти направлениям: информационные технологии, робототехника, промышленный дизайн, лаборатория нейро, лаборатория мехатроники. В 2020 году появится направление аэро. В 2019—2020 годах планируется принять на обучение более 500 детей в возрасте 13−18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании сети детских технопарков правительство Удмуртии, концерн «Калашников» и Республиканский государственный центр многокомпетентных компьютерных сред подписали в ходе встречи президента РФ Владимира Путина летом 2017 года с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками. Соглашение регламентирует взаимодействие сторон в области развития молодежи в научно-технической сфере и вовлечения подрастающего поколения в инновационную деятельность. Концерн планирует сформировать в регионе образовательный кластер, который позволит готовить кадры для предприятия еще на уровне общеобразовательной школы.