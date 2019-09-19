Владимир, , 21:33 — REGNUM Фрунзенский районный суд города Владимира признал МКУ «Благоустройство» виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия из-за новогодней ярмарки в центре города. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В охранной зоне памятников федерального значения — Успенского и Дмитриевского соборов — зимой разместили ярмарку. Там в том числе установили киоски, павильоны, аттракционы, опоры воздушных линий электрокабелей и «шрифтовую композицию» с надписью «Я люблю Владимир», а также детскую площадку домик Деда Мороза (их позже исключили из судебного перечня).

Размещение этих объектов нарушало требования законодательства об охране объектов культурного наследия, но не повлекло негативных последствий. Поэтому изначальную сумму штрафа, назначенного учреждению, миллион рублей — снизили до 500 тысяч.