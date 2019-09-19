Москва, , 20:35 — REGNUM Русская православная церковь разрешает крестить любых младенцев, в том числе появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или «суррогатного материнства». Об этом 19 сентября заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Таким образом он прокомментировал недавнее резонансное заявление главы патриаршей комиссии по делам семьи Димитрия Смирнова, который назвал суррогатное материнство «худшим из видов проституции». Священнослужитель также высказал мнение, что каждая женщина, делающая ЭКО, «параллельно делает минимум три-пять абортов».

«Замечу, что это личное мнение отца Димитрия. В документах нашей церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рождённого в результате «суррогатного материнства». Об этом совершенно недвусмысленно написано в документе, посвящённом этому вопросу и принятом Синодом Русской церкви в конце 2013 года. При этом условием для совершения таинства, согласно положению документа, является церковное покаяние родителей-восприемников», — написал Легойда в своём Telegram-канале.

В упомянутом документе РПЦ отмечается, что само по себе «суррогатное материнство» осуждается церковью, поскольку соответствующая практика «является унижением человеческого достоинства женщины, тело которой в данном случае рассматривается как своего рода инкубатор». В то же время подчёркнуто, что ребёнок не может отвечать за поступки своих родителей и не виноват в том, что его появление на свет связано с осуждаемой церковью репродуктивной технологией.

«Что касается ЭКО, то здесь всё проще — существуют, видимо, не известные отцу Димитрию процедуры ЭКО, исключающие уничтожение «излишних эмбрионов», и любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению. Иные же технологии ЭКО, конечно, нравственно недопустимы», — написал Легойда.

Он посоветовал родителям младенцев, от которых «при крещении требуют чего-то иного», сообщать об этом в Отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.