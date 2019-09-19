Тула, , 19:58 — REGNUM День оружейника — профессиональный праздник многих жителей Тульской области — широко отмечают в регионе сегодня, 19 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, в областном центре, на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием Тульского государственного музея оружия состоялось открытие бюста выдающегося тульского конструктора, Героя Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии СССР Николая Михайловича Афанасьева.

Бюст выдающегося тульского конструктора Николая Афанасьева Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Авиационные и зенитные пушки и пулеметы, разработанные Николаем Михайловичем, и сейчас стоят на вооружении многих стран мира. Его имя навсегда вписано в историю российского оружейного дела», — отметил, выступая на открытии бюста, губернатор Алексей Дюмин.

Евгений Николаевич Афанасьев, сын выдающегося конструктора-оружейника, поблагодарил всех, кто имеет отношение к продолжению оружейного дела в Туле.

Позже в Тульской областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню оружейника — собравшихся с праздником поздравил глава региона. В 21:00 на набережной Упы состоится праздничный салют.

День оружейника в России отмечается с 2012 года, установлен указом президента Российской Федерации от 3 декабря 2011 года № 1578 «Об установлении Дня оружейника». В Тульской области на предприятиях оборонного значения работает более 35 тыс. человек.