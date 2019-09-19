Астрахань, , 19:52 — REGNUM Бывший начальник тыла Астраханского суворовского военного училища Министерства внутренних дел Российской Федерации признан виновным в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ п Астраханской области.

В августе 2018 года начальник тыла ФГКОУ «Астраханское суворовское военное училище МВД России» способствовал заключению государственного контракта с фирмой, которая должна была отремонтировать фасад здания училища. После этого мужчина через посредника потребовал от директора фирмы взятку в размере 12% от стоимости контракта. 17 января 2019 года его вместе с посредником задержали при получении 90 тысяч рублей.

Бывшего начальника тыла и его посредника признали виновными по статьям «Получение взятки в значительном размере» и «Посредничество во взяточничестве». Экс-начальника тыла приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 1,5 млн рублей, его посредника — к 1,5 годам условно со штрафом в 900 тысяч рублей.