Астрахань, , 19:15 — REGNUM Двух сотрудников Астраханского ЛО МВД России на транспорте и их посредника подозревают в превышении должностных полномочий и посредничестве в превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в августе полицейские решили повысить показатели своей работы по борьбе с оборотом наркотических средств. Они договорились со своим знакомым, что он найдёт человека, которому продаст наркотики, а полицейские поймают покупателя и привлекут его к уголовной ответственности. В ночь на 23 августа пособник полицейских передал покупателю свёрток с 0,0212 грамма наркотического вещества, и при покупке молодого человека задержали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательства.