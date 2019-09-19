Красногорск, , 19:23 — REGNUM В Московской области с начала 2019 года на работу в медучреждения устроились 102 специалиста: 94 врача и восемь фельдшеров. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, для работы в малых населенных пунктах Подмосковья планируется привлечь еще 150 специалистов. Всего в 2019 году на поддержку программы «земский доктор» из федерального и областного бюджетов выделили 145 млн рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Московская, Тверская, Ярославская, Рязанская и Владимирская области заключили соглашения об информационном сотрудничестве систем обеспечения вызова экстренных служб «система-112».

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