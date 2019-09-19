Серпухов, Московская область, , 18:57 — REGNUM В Серпухове приступили к строительству двухэтажного школьного корпуса на 200 мест. Общая площадь пристройки составит 3136 м кв. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

По словам начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артура Гарибяна, корпус смогут посещать 840 детей. В здании откроют классы для начальной школы, разместят спальни, кабинет рекреации и спортзал. Окончание стройки запланировано на второй квартал 2020 года. Также Гарибян напомнил, что в Московской области строят 52 новых школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подольске в рамках реконструкции начали строительство пристройки к зданию школы.

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