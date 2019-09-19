Нальчик, , 18:45 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал под уголовное дело сотрудник МВД, потерявший табельное оружие. Инспектор ДПС отдела ГИБДД в Баксанском районе потерял автомат и патроны к нему, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 12 сентября. Оружие было выдано полицейскому для несения службы в ночную смену в составе экипажа ДПС.

«В результате небрежного отношения, полицейский допустил утрату автомата и боеприпасов», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела: в отношении нерадивого сотрудника полиции и по факту совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Хищение оружия и боеприпасов».