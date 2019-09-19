Челябинск, , 18:25 — REGNUM В Челябинске родственники детей, посещающих один из детских садов, оказались позабавлены меню. На ужин в нём значилось только шесть граммов соли.

Фотография меню опубликована в городских пабликах. На завтрак, второй завтрак, обед и полдник указаны полноценные блюда, а вот на ужин только шесть граммов соли.

Как пишет РИА «Новости», в детсаду уже объяснили инцидент. Оказалось, что произошёл сбой в компьютерной программе. Кроме того, ужина в детсаду 18 сентября не было — детей забрали раньше в связи с отсутствием света. Что касается шести граммов соли, то эта норма рассчитана на одного ребёнка на весь день и касается разных блюд.