Москва, , 18:12 — REGNUM Указ, сокращающий необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ подписал президент РФ Владимир Путин. Указ опубликован 19 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в существующее Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, касающиеся высококвалифицированных иностранных специалистов, работающих по профессии или занимающих должность, которые включены в специальный составляемый правительством перечень.

Указ, подписанный Путиным, сокращает срок трудового стажа, необходимого иностранным специалистам для получения российского гражданства с трёх лет до одного года. Изменения вступят в силу со 2 октября 2019 года.

Предполагается, что упрощение получение гражданства РФ иностранными специалистами мотивирует их связать своё будущее с Россией. Для страны, в свою очередь, это откроет дополнительные возможности для привлечения профессионалов, которые всегда необходимы для развития экономики страны и современных технологий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о принятии в третьем чтении Государственной Думой законопроекта, упрощающего получение гражданства РФ для иностранных специалистов.

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