Тамбов, , 18:05 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов провел сегодня рабочую встречу с сопредседателем Центрального штаба ОНФ, ответственным секретарем ООД «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой, на которой были обсуждены итоги и перспективы развития поискового движения в регионе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня в Тамбовской области начинает работу межрегиональный фестиваль поисковых отрядов «Памяти героев верны», участниками которого также стали отряды из Москвы и Липецка. В рамках фестиваля Тамбов посетила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева. В ходе рабочей встречи с первым вице-губернатором, руководителем аппарата главы администрации области Олегом Ивановым она дала высокую оценку работе поисковых отрядов из Тамбовской области.

Елена Цунаева отметила, что Тамбовская область активно поддерживает поисковое движение. В регионе некоторые отряды действуют уже на протяжении более 20 лет. Их представители активно участвуют в качестве координаторов и организаторов в работе Ассоциации студенческих поисковых отрядов. Кроме того, сводный поисковый отряд Тамбовской области является базовым при проведении полевых экспедиций в район села Гайтолово Ленинградской области — место кровопролитных боев.

«Поддержка поискового движения — одно из важных направлений работы, которая нацелена на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма. С учетом того, что следующий год особый — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год памяти и славы, на поисковое движение возложена особая миссия, так что этому направлению уделяется повышенное внимание. Мы уже приступили к подготовке праздничных мероприятий, чтобы провести их на высоком организационном уровне, включая шествие «Бессмертного полка», — подчеркнул Олег Иванов.

Поисковым отрядам предстоит большая работа по увековечению памяти защитников Отечества. Уже сейчас они устанавливают места воинских захоронений. Активно включились в эту работу и тамбовские поисковики. В настоящее время они изучают историю летных формирований, которые базировались на тамбовской земле. В результате было организовано несколько экспедиций, в ходе которых установлены имена 53 летчиков, которые ранее считались пропавшими без вести. В планах — установить и имена тех защитников Отечества, которые умерли от ран в тылу и многие из которых также до сих пор числятся пропавшими без вести.

«Мы реализуем еще один проект «Без срока давности», направленный на увековечение памяти жертв военных преступников. Эта работа очень важна. Люди должны помнить и знать, что мог принести нацизм в нашу страну и что он принес, и что ожидало бы нас, если бы нацизм победил. Потому что в последнее время идет такой перекос в историческом, политическом и международном пространстве, чтобы переложить ответственность за войну не только на гитлеровскую Германию, но еще и на Советский Союз, что это сражались два тоталитарных режима. Нет. СССР при всем том режиме, который был, не нес то, что нес нацизм. Об этом нужно знать и помнить», — поделилась Елена Цунаева.

В связи с этим поисковики считают крайне важным привлекать в их движение молодежь, которую ожидает широкий фронт деятельности, включающий не только экспедиции, но и изучение архивных материалов, музейную и просветительскую деятельность. Подробнее об этой работе речь пойдет уже на фестивале поисковых отрядов. Он продлится три дня, которые для его участников расписаны по минутам. Поисковиков ждут увлекательные мастер-классы, тренинги, дискуссии и деловые игры.