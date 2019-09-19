Смоленск, , 18:03 — REGNUM В Смоленскую область 20−21 сентября придёт сильное похолодание, сообщила 19 сентября пресс-служба ГУ МЧС по региону. На территории области объявлено штормовое предупреждение в связи с заморозками до 0 °C …-3°С.

21 сентября в регионе прогнозируется ночью 0 °C …+5°С, утром местами заморозки до — 2 °C, днём +6°С …+11°С, осадки, ветер северо-западный, 6−11 м/с. В Смоленске ночью не выше …+3°С, днём +8°С …+10°С.

Между тем, несмотря на похолодание, власти Смоленска не торопятся объявлять о начале отопительного сезона, тогда как в других регионах ЦФО уже начали подавать тепло в детские сады и школы — о старте отопительного сезона объявили в Иванове, Туле, Рязани, Владимире.