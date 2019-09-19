Армавир, Краснодарский край, , 18:01 — REGNUM Директора Армавирского машиностроительного завода (филиал ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод») привлекли к административной ответственности за задолженность по заработной плате, 19 сентября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Около 760 работников предприятия два месяца не получали заработную плату. Суммарный долг предприятия составил 22,8 млн рублей.

Прокуратура занялась этим делом после того, как 86 работников сообщили о данном факте в письменном виде. Руководитель предприятия был оштрафован за нарушение норм трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

На данный момент задолженность по зарплате ликвидирована в полном объеме. Работники, обращавшиеся в прокуратуру, направили заявления в мировой суд о выдаче судебных приказов.

Напомним, по данным Государственной инспекции труда Краснодарского края, текущая задолженность по заработной плате предприятий региона составляет около 70 млн рублей. Свои деньги не могут получить около 3,5 тысячи человек.

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